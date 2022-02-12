Мама Алла нарядила: Лиза Галкина утеплилась на активную прогулку в модный пуховик с цветочным принтом

Дочка Пугачевой и Галкина покаталась на ледянке в саду своего замка.

Восьмилетняя Лиза Галкина растет настоящей модницей. Девочка обожает брюки с лампасами и даже по дому ходит, наряжаясь по последнему писку моды. На этот раз дочка Аллы Пугачевой отправилась с мамой, братом Гарри и папой Максимом Галкиным кататься с горки в сад.

Мама Алла утеплила дочку в укороченный пуховик с модным цветочным принтом, не стесняющий движений. Обилие цветов на зеленом фоне напомнило о приближении весны, которая уже совсем скоро заявит о себе.

Дополнили прогулочный образ Лизы Галкиной шапочка, варежки и шарф в едином стилевом ансамбле, причем, на шарфике красовался стильный бантик.

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