«Не успели мы встретиться»: 40-летняя Вера Брежнева скорбит по умершей ровеснице Евгении Брик

10 февраля шоу-бизнес и кинематограф как гром среди ясного неба потрясла новость о внезапной кончине актрисы Евгении Брик в самом расцвете лет и сил. О смерти звезды фильмов «Стиляги» и «Оттепель» сообщила журналистка Катерина Гордеева. Брик было всего 40 лет, и никто, кроме родных и самых близких, не знал, что она смертельно больна.

Шокирована трагическим известием и певица Вера Брежнева, которая совсем недавно пышно отпраздновала свое 40-летие. Об умершей ровеснице звезда написала в своем микроблоге:

«Женечка… Не успели мы встретиться… Как жаль… Какая потеря…», — опубликовала фото Брик Брежнева.

Причиной смерти называют онкологию, но подробности болезни родные не сообщают. Известно, что она долго болела и получала продолжительное лечение.

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