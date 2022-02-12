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«Не успели мы встретиться»: 40-летняя Вера Брежнева скорбит по умершей ровеснице Евгении Брик

Экс-солистка группы «ВИА Гра», как и многие, поражена трагической новостью.

«Не успели мы встретиться»: 40-летняя Вера Брежнева скорбит по умершей ровеснице Евгении Брик
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/

10 февраля шоу-бизнес и кинематограф как гром среди ясного неба потрясла новость о внезапной кончине актрисы Евгении Брик в самом расцвете лет и сил. О смерти звезды фильмов «Стиляги» и «Оттепель» сообщила журналистка Катерина Гордеева. Брик было всего 40 лет, и никто, кроме родных и самых близких, не знал, что она смертельно больна.

Шокирована трагическим известием и певица Вера Брежнева, которая совсем недавно пышно отпраздновала свое 40-летие. Об умершей ровеснице звезда написала в своем микроблоге:

«Женечка… Не успели мы встретиться… Как жаль… Какая потеря…», — опубликовала фото Брик Брежнева.

Брежнева скорбит по умершей ровеснице Евгении Брик. Фото: instagram.com/ververa/

Причиной смерти называют онкологию, но подробности болезни родные не сообщают. Известно, что она долго болела и получала продолжительное лечение.

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