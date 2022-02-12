Идеально в жару: Рудова нарядилась в алый сарафан самой модной длины предстоящего лета

Актриса отдыхает на Бали и уже опередила тренды будущего сезона.

Звезда экрана Наталья Рудова улетела отдыхать в Индонезию, где на стыке Индийского и Тихого океанов наслаждается долгожданным отдыхом уже две недели. Красотка очень ждала этого и теперь даже в соцсети выходит крайне редко.

Цифровой детокс, судя по всему, удался, и теперь Рудова показала, как нарядилась для прогулки по острову. Она выбрала алый сарафан на тонких лямочках и с цветочным принтом. Длина платья оказалась идеальна для жаркой погоды, к тому же, выбрав мини, актриса опередила тренд на эту длину, о котором рассказывала Эвелина Хромченко.

Предстоящим летом в моде будут юбки длины мини. Кстати, не только Рудова уже открыла для себя этот тренд, но и многие другие знаменитости.

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