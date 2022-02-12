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Как рекомендует Хромченко: Марина Кравец выбрала костюм с брюками, которые стройнят любую фигуру

Звезда шоу Comedy Club и оттенок наряда выбрала трендовый.

Как рекомендует Хромченко: Марина Кравец выбрала костюм с брюками, которые стройнят любую фигуру
Марина Кравец. Фото: Global Look Press

О том, что широкие брюки стали хитом не одного модного сезона, фэшн-эксперт Эвелина Хромченко подчеркивала не раз. Они незаменимы в гардеробе каждой модницы, поскольку украсят любую фигуру и добавят роста.

Звезда Comedy Club Марина Кравец как раз выбрала такие брюки, как советовала Хромченко. Актриса появилась на съемках в костюме-двойке светлого оттенка, широкие брюки которого своей длиной доходили до пола. Визуально красотка оказалась значительно выше, чем на самом деле, — рост Марины Кравец составляет 170 см.

Марина Кравец. Фото: instagram.com/marinakravets/

Стройная Кравец к тому же стала еще стройнее, и это как раз тот случай, когда светлый оттенок не полнит, а выводит хозяйку в ранг модниц сезона.

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