В каком месте поправилась? Рудова в бикини придирчиво рассмотрела себя со всех сторон

Актриса отдыхает на Бали и уверяет, что набрала лишнего от пассивного лежания на пляже.

Звезда кино и сериалов Наталья Рудова улетела на Бали и проводит свой долгожданный отпуск в уединении и комфорте. Актриса давно мечтала о пляже, солнце и океане и даже в соцсети теперь появляется редко.

В виде исключения Рудова заглянула в свой микроблог. Красотка даже не просто вышла в онлайн, но и порадовала многомиллионную публику, показав себя в бикини.

Звезда сериалов «Татьянин день» и «Молодежка» полюбовалась собой в зеркале, придирчиво разглядывая фигуру. Красотка уже успела забить тревогу с острова о том, что поправилась, и якобы все ее осенние старания и страдания прошли даром. Но наверняка у зрителей при виде точеной талии звезды вопрос остался только один: в каком месте она поправилась?

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