Разворошил семейный альбом: «чеченский» внук Пугачевой показал две свои самые счастливые фотографии

Их он бережно вставил в рамку и разместил на видном месте у себя дома.

Средний сын Кристины Орбакайте, Дени Байсаров, явно пошел внешностью в родню Аллы Пугачевой, его бабушки. Светловолосого и с голубыми глазами его все чаще сравнивают с младшей дочкой Примадонны Лизой Галкиной.

Дени Байсаров закончил одну из лучших российских школ в Подмосковье и курсы по программе Oxford Study Courses. В отличие от своего сводного брата Никиты Преснякова, Дени не пошел в музыку, а уехал в Великобританию изучать бизнес в Кембриджском университете. В настоящий момент он работает в Москве, организовывая различные мероприятия.

Как оказалось, время учебы в школе и вузе оказалось для внука Аллы Пугачевой самым приятным временем, по крайней мере фотографии из этого периода он поставил на видное место в рамках.

«Это фотки, наверное, двух самых счастливых дней в моей жизни: выпускной из школы и выпускной из бакалавриата», — сказал Дени.

Он пояснил, что магистратуру он заканчивал дистанционно. Напомни, Дени Байсаров родился у Кристины Орбакайте от ее экс-бойфренда чеченского предпринимателя Руслана Байсарова. Он воспитывался в основном под наблюдением отца в строгости.

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