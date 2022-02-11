Опять на острове миллионеров? Каролина Севастьянова на фоне пальм позировала в бикини кроше

Российская гимнастка Каролина Севастьянова недолго пожила городской жизнью после новогодних каникул на Карибском море. Ее хватило на несколько недель в Монако, и накануне красотка укатила на курорт. Вероятно, это снова Сен-Бартелеми, остров миллионеров, где у нее живет подруга, внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева.

Севастьянова поделилась в микроблоге снимком в бикини кроше. То, что она на морском курорте, не вызывает сомнений: зелень, пальмы, тропический цветок в мокрых волосах и полная нега на лице. Но где именно, гимнастка не раскрывает.

Напомним, Севастьянова – олимпийская чемпионка-2012 по художественной гимнастике. Красотка добилась высокого титула в командном многоборье.

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