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Рекомендовала Хромченко: Бузова появилась на шоу в костюме с модным «древесно-зебровым» принтом

Анималистичные рисунки по-прежнему очень актуальны, но сейчас они получают иную трансформацию.

Рекомендовала Хромченко: Бузова появилась на шоу в костюме с модным «древесно-зебровым» принтом
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова в настоящий момент занята на съемках второго сезона шоу «Звезды в Африке». Ведущая показала в личном блоге образ, в котором она появилась перед камерами на 14 день работы над телепроектом.

Бузова примерила черный кроп-топ и легкий брючный костюм с рубашкой с трендовым принтом, который соединил в себе сразу два вида рисунка: окрас зебры и древесный. На него ранее советовала обратить внимание Эвелина Хромченко.

В эфире шоу «Модный приговор» ведущая подчеркивала, что звериные принты все еще очень актуальны, но сейчас они трансформируются, приобретая новые формы и расцветки и вот такой «древесно-зебровый» рисунок весьма приветствуется современным фэшн-миром.

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