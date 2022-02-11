С тем самым высоким брюнетом? Счастливая Бородина в шелковом облачении и алыми губами вышла к ужину

Жизнь Ксении Бородиной и ее бывшего мужа Курбана Омарова теперь напоминает сериал, где каждый из экс-супругов пытается дописать свою серию.

Напомним, начало этой истории. Ведущая рассталась со своим супругом летом 2021 года, заявив, что он вел себя непорядочно. Однако подробностей их ссоры она решила не раскрывать. Курбан Омаров решил не грустить в одиночестве, его то и дело видели с разными девушками в заведениях.

Тем не менее, последняя зацепила публику особенно, ведь ей оказалась дама замужняя — Анастасия Кудряшова, жена защитника сборной России по футболу Федора Кудряшова. И вот тут Курбан решил признаться, что действительно имеет отношения и обнародовал фото с блондинкой.

Ксения ответила тем же – выставила в stories Instagram снимок с новым возлюбленным – высоким брюнетом. А на вопросы фолловеров о бывшем ответила, что ей все равно. Также Бородина показала счастливые сборы на вечерний выход в ресторан. Судя по тому, как знаменитость старалась, не исключено, что это вовсе не одинокий ужин.

Ведущая накрасила губы алой помадой, а стройность ног подчеркнула шелковыми шортами.

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