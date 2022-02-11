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С тем самым высоким брюнетом? Счастливая Бородина в шелковом облачении и алыми губами вышла к ужину

Ранее Ксения Бородина обнародовала фото с новым возлюбленным.

С тем самым высоким брюнетом? Счастливая Бородина в шелковом облачении и алыми губами вышла к ужину
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/

Жизнь Ксении Бородиной и ее бывшего мужа Курбана Омарова теперь напоминает сериал, где каждый из экс-супругов пытается дописать свою серию.

Ксения Бородина с экс-мужем и детьми. Фото: instagram.com/borodylia/

Напомним, начало этой истории. Ведущая рассталась со своим супругом летом 2021 года, заявив, что он вел себя непорядочно. Однако подробностей их ссоры она решила не раскрывать. Курбан Омаров решил не грустить в одиночестве, его то и дело видели с разными девушками в заведениях.

Тем не менее, последняя зацепила публику особенно, ведь ей оказалась дама замужняя — Анастасия Кудряшова, жена защитника сборной России по футболу Федора Кудряшова. И вот тут Курбан решил признаться, что действительно имеет отношения и обнародовал фото с блондинкой.

Ксения ответила тем же – выставила в stories Instagram снимок с новым возлюбленным – высоким брюнетом. А на вопросы фолловеров о бывшем ответила, что ей все равно. Также Бородина показала счастливые сборы на вечерний выход в ресторан. Судя по тому, как знаменитость старалась, не исключено, что это вовсе не одинокий ужин.

Ведущая накрасила губы алой помадой, а стройность ног подчеркнула шелковыми шортами.

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