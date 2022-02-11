«Какой мой папа герой!»: Саша Плющенко похвастался комнатой с медалями отца

В доме юного спортсмена есть отдельное помещение, где фигурист Евгений Плющенко хранит свои медали.

Сын Яны Рудковской — Александр Плющенко — разместил в личном микроблоге ролик, в котором показал награды своего отца, в том числе медали с Олимпийских игр.

Евгений Плющенко уже давно не выступает на льду на соревнованиях. Однако его старший сын Александр Плющенко активно выступает на турнирах по фигурному катанию.

Именно поэтому юный спортсмен часто заходит в комнату отца, где хранятся медали, чтобы вдохновиться на новые победы.

«Маленькая экскурсия по музею папы и его медалям во время Олимпийских игр», – отметил Саша Плющенко в личном микроблоге.

«А вы знали, что у моего папы четыре олимпийских медали. Также 147 золотых, 17 серебряных и три бронзовых. А это шурупы, с которыми мой папа выступал на соревнованиях. Они у него были в спине. А один сломался. Представляете, какой мой папа герой!» — рассказал Плющенко-младший.

Напомним, ранее Саша Плющенко предстал в непривычном образе. Гном Гномыч, как ласково называют мальчика дома, сделал новую прическу для съемок.

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