«Похвально!»: Боня решила целый год не покупать одежду и объяснила почему

Экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня, известная своей страстью к шопингу и дорогим нарядам, неожиданно для своих приятелей и поклонников запустила челлендж, направленный на разумное потребление.

Светская львица вдруг обнаружила, что в ее гардеробе огромное количество дорогих вещей, которые она ни разу не надевала. И поняла, что это ненормально.

«Я приняла решение сделать для себя челлендж: весь 2022 год я не буду покупать себе одежду! Объясню почему. Мои шкафы завалены новыми вещами, а хожу я практически в одной и той же одежде, выбирая удобство. Тогда зачем спускать деньги на то, что висит на вешалках по несколько лет», — заявила Виктория Боня.

Правда она уточнила, что белье и галантерею ей все-таки придется приобретать – тут никак не обойтись без обнов.

«Похвально! Я с вами!», «Год — это слишком жестоко, не наказывайте себя так», «Я уже давно живу под лозунгом «хватит покупать, лишь бы купить», последние лет 6 беру только то, что надо», «А как же все эти тренды в шоу-бизнесе вашем? Там же коллекции только успевают становиться «прошлогодними». Не боитесь, что коллеги начнут говорить, что вы ходите в вещах из прошлых коллекций?», «Очень экологичное решение! Вторая индустрия по уровню загрязнения окружающей среды — это производство шмоток! Все отравлено и завалено горами ненужных никому шмоток», — прокомментировали фолловеры.

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