«Какие заиньки»: Ханна подурачилась вместе с дочкой Адрианой

Исполнительница любит во время перерыва на работе играть со своей малышкой.

Певица Ханна разместила в личном микроблоге кадры с дочерью Адрианой. Малышка скривила рожицу, как и ее мама в костюме царицы.

Исполнительница в меховой шапке и наряде с жемчугом снялась в новом клипе. Ханна нанесла яркий макияж с голубыми тенями для съемок. А в перерыве между дублями певица нежно обняла дочку и сделала пару смешных кадров с ней.

« Спасибо вам мои родные за теплые слова. Нашим видео мы с Артиком хотели передать волшебное настроение, когда на улице красивая зима и каждый из нас верит в чудеса!», – рассказала Ханна о своем новом клипе с солистом группы Artik & Asti.

Поклонники Ханны остались в восторге от нового снимка исполнительницы с ее умилительной дочкой:

«Сказочные красотки», «Доченька – копия папы», «Смотришь на вашу семью и просто хочется радоваться, молодцы», «Две снегурочки», «Адрианочка в клипе со своим милыми глазками», «Маленькая артистка! Умничка! Обожаем эту девочку».

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