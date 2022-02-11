«Она тебе очень идет»: Алла Пугачева осталась в восторге от фотосессии внука ко Дню всех влюбленных

Никита Пресняков и Алена Краснова позировали в одежде цвета месяца их первой встречи.

В одной из последних публикаций личного микроблога модели и возлюбленной исполнителя Никиты Преснякова появились кадры с фотосессии ко Дню святого Валентина. Алена Краснова вместе с избранником позировали во всем зеленом.

Модель отметила, что цвет одежды для фотосессии был подобран не просто так. Зеленый — цвет месяца, во время которого познакомились Алена и Никита.

«Никогда не забуду нашу первую встречу за городом возле уютного костра… Это была действительно любовь с первого взгляда, прям как в романтических фильмах. И вот в этом году уже восемь лет, как мы не можем представить жизни друг без друга, проявляя каждый день свою любовь и заботу», — призналась Алена в посте с фотосессией в Instagram.

К слову, одной из первых фотографии Никиты и Алены прокомментировала знаменитая бабушка Преснякова.

«Где улыбочка? Она тебе очень идет», — обратилась к любимому внуку Алла Пугачева.

Напомним, ранее родительница Никиты Преснякова записала новую песню с дочкой Клавдией Земцовой. Кристина Орбакайте решила, что внучка Аллы Пугачевой продолжит династию артистов в их большой семье.

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