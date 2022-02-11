Юная кокетка: Лиза Галкина в гетрах и юбке Karl Lagerfeld присела на стул, запрокинув ногу на ногу

Телеведущий Максим Галкин опубликовал серию снимков с участием детей-близнецов Гарри и Лизы.

Известный телеведущий и пародист Максим Галкин порадовал своих подписчиков порцией новых снимков близнецов Гарри и Лизы.

Наследники известного семейства, которых обожают все, Гарри и Лиза приняли участие в фотосессии.

Съемка, вероятно, была призвана зафиксировать перемены в быстро подрастающих близнецах Максима Галкина и Аллы Пугачевой Гарри и Лизы.

«Растут детишки! Как время летит», — подписал фото Максим Галкин.

Стоит отметить, что на снимках Гарри Галкин выглядит сдержанным, а Лиза — кокетливой. Глядя на фото, становится очевидно, что Гарри крупнее и выше своей сестры и опекает ее на правах представителя сильного пола.

Лиза Галкина продемонстрировала несколько образов. Она позировала в бомбере и джинсах. А в одном из нарядов предстала несколько раз. На одном из снимков она кокетливо присела на стульчик, запрокинув ногу на ногу. Лиза позировала в берете, гетрах и юбочке от Karl Lagerfeld.

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