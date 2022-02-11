«Что за роскошь»: жена-метиска Сабурова появилась в кафе в бадлоне – хите этого сезона оттенка «шокинг»

Диана Сабурова знает толк в моде и следует ее принципам.

Жена известного комика Нурлана Сабурова Диана слывет в свете большой модницей. Да и количество подписчиков в ее Instagram во многом увеличивается не только за счет знаменитого мужа, но и ее стиля.

Диана Сабурова мастерски составляет образы и любит примерять самые актуальные вещи сезона. Ранее она уже засветилась в трендовых балаклаве, косынке и летной куртке.

На этот раз фэшн-дива отметилась в кафе в бадлоне — хите этого сезона с замочком молнией на горловине, выбрав экземпляр в оттенке «шокинг».

Об актуальности таких моделей ранее рассказывал стилист Александр Рогов, который советовал расстегивать молнию на горловине во время носки, ведь именно так сейчас носят кофты.

«Что за роскошь», «Красивая», «Вау!», «Что за лучик солнца», — восхитились Сабуровой ее подписчики.

Напомним, жена Нурлана Сабурова — метиска, она наполовину немка, наполовину казашка. Артист очень гордится своей женой и часто говорит в своих выступлениях о красоте своей избранницы.

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