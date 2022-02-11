Брат выше сестры на полголовы: Гарри Галкин ласково приобнял сестричку Лизу во время съемок

Дети-близнецы Аллы Пугачевой и Максим Галкина приняли участие в совместном фотосете.

Популярный телеведущий и пародист Максим Галкин поделился с подписчиками новой порцией снимков детей-близнецов Гарри и Лизы.

Брат и сестра приняли участие в фотосессии. В кадрах, которым поделился Максим Галкин, Лиза и Гарри предстали вместе и по одиночке.

«Растут детишки! Как время летит», — подписал фото Максим Галкин.

Подписчики телеведущего вслед за ним отметили, что наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина, действительно, заметно подросли.

Гарри на правах мужчины опекает Лизу, на одном из фото он ласково приобнял сестренку. Видно, что Гарри крупнее и выше Лизы почти на полголовы.

Мальчик облачен в белую рубашку и черные брюки, а на его сестре многоярусная юбка, голубая блуза и берет, который Лиза носит очень кокетливо.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.