Фрески, статуи и Пугачева в роли педагога: Галкин показал музыкальный зал в своем роскошном замке

Максим Галкин продемонстрировал, как его сын Гарри играет на рояле.

Каких только комнат нет в роскошном доме Максима Галкина и Аллы Пугачевой, выполненном в виде средневекового замка!

Кроме стандартных спален и детских, в нем есть сауна, бассейн, мини-салон красоты, домашний концертный зал, зал для творчества, а также для занятий музыкой.

Сейчас поклонники Аллы Пугачевой обсуждают выложенное в Сеть Максимом Галкиным видео, где он снял игру на рояле своего сына Гарри.

В камеру комика попала строгая Алла Борисовна, сидящая рядом и выступающая в роли педагога. На кадрах можно также увидеть классические интерьеры помещения с фресками, резной мебелью, статуями, бра в виде подсвечников и коврами.

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