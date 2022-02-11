Ножкой эть: Лиза Галкина в джинсах и бомбере самого актуального оттенка будущей весны позировала фотографу

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина приняла участие в фотосессии вместе с братом-близнецом Гарри.

Самые известные дети нашей страны — близнецы Лиза и Гарри Галкины — стали участниками фотосессии.

Наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина позировали фотографу вдвоем и по одиночке.

Лиза и Гарри при этом продемонстрировали, что не лишены актерских талантов. Дети в предложенных образах и обстоятельствах чувствовали себя органично.

Сестра с братом продемонстрировали несколько модных аутфитов во время фото сета.

Так, Лиза Галкина облачилась в голубые джинсы и бомбер актуального лавандового оттенка. Этот цвет назван главным в предстоящем сезоне.

Правда, бомбер в мелкую клетку и на нем присутствует и принт черного цвета.

Лиза Галкина во время фотосессии и кокетливо, и застенчиво сделала жест ножкой, добавивший милоты снимку, которым поделился в микроблоге ее папа, телеведущий Максим Галкин.

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