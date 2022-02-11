«Это прямо то, что я хочу!»: Клава Кока купила квартиру в Москве

Певица Клава Кока разместила в личном микроблоге историю приобретения жилья в столице.

Артистка вместе с папой приехали в салон по продаже недвижимости. Специально для этой покупки Клава вернулась в Россию.

«Я вернулась и еду осуществлять свою самую большую покупку в жизни. Многие догадались, что я исполняю еще одну свою мечту. Честно говоря, у меня уже были покупки недвижимости. Но это прямо то, что я хочу! То, о чем я мечтала. Поэтому очень волнуюсь, иду подписывать документы», — рассказала Кока.

«Серьезная девушка делает серьезные покупки. Ура!» — заявила Клава Кока.

К слову, артистка не сказала, в каком районе Москвы купила недвижимость. Однако Клава сделала подсказку, что у нее будет шикарный вид из панорамных окон высокого этажа на Москву-реку.

«Принимаю поздравления! Первым поздравил папа», — отметила Клава.

Напомним, ранее Клава Кока показала, какой была в юности. Знаменитость сравнила себя в начале музыкальной карьеры и на ее взлете. К слову, раньше певица носила тонкие брови и была чуть пухлее.

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