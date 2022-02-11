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«Что у вас происходит?»: Сеть облетело семейное видео умершей Евгении Брик с дочкой, на котором слышен голос Валерия Тодоровского

В кадре запечатлено, как Зоя стрижет волосы своей ныне покойной маме Евгении Брик.

«Что у вас происходит?»: Сеть облетело семейное видео умершей Евгении Брик с дочкой, на котором слышен голос Валерия Тодоровского
Евгения Брик. Фото: instagram.com/evgeniabrik/

Звезды фильмов «Стиляги», «Оттепель» и других Евгении Брик не стало 10 февраля. Новость о смерти сорокалетней красавицы-актрисы и жены режиссера Валерия Тодоровского потрясла всех, кто знал Евгению Брик.

Поклонники актрисы по-новому взглянули на архивное видео, которое сохранилось на страничке Евгении Брик в Instagram.

Особенно ценны кадры, запечатлевшие общение Евгении Брик с дочкой от Валерия Тодоровского, Зоей. На видео девочка с помощью линейки и ножниц подстригает маме кончики волос.

«Красота, ура! Меня стрижет Зоя!» — говорила Евгения Брик в кадре.

«Что у вас происходит?» — услышав крики, спросил Валерий Тодоровский.

«Зоя стрижет меня со специальным аппаратом», — ответила мужу Евгения Брик.

«Немного неровно», — засмущалась девочка.

«Ничего страшного, все подправим», — приободрила дочку Евгения Брик.

Напомним, ранее появилось видео, запечатлевшее ныне покойную Евгению Брик во время игры на фортепиано.

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