«Что у вас происходит?»: Сеть облетело семейное видео умершей Евгении Брик с дочкой, на котором слышен голос Валерия Тодоровского

Звезды фильмов «Стиляги», «Оттепель» и других Евгении Брик не стало 10 февраля. Новость о смерти сорокалетней красавицы-актрисы и жены режиссера Валерия Тодоровского потрясла всех, кто знал Евгению Брик.
Поклонники актрисы по-новому взглянули на архивное видео, которое сохранилось на страничке Евгении Брик в Instagram.
Особенно ценны кадры, запечатлевшие общение Евгении Брик с дочкой от Валерия Тодоровского, Зоей. На видео девочка с помощью линейки и ножниц подстригает маме кончики волос.
«Красота, ура! Меня стрижет Зоя!» — говорила Евгения Брик в кадре.
«Что у вас происходит?» — услышав крики, спросил Валерий Тодоровский.
«Зоя стрижет меня со специальным аппаратом», — ответила мужу Евгения Брик.
«Немного неровно», — засмущалась девочка.
«Ничего страшного, все подправим», — приободрила дочку Евгения Брик.
Напомним, ранее появилось видео, запечатлевшее ныне покойную Евгению Брик во время игры на фортепиано.
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