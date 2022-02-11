«Слушайте и скачивайте песню»: внучка Аллы Пугачевой пошла по стопам бабушки и мамы

Кристина Орбакайте записала трек вместе со своей наследницей.

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы Кристины Орбакайте появилась обложка ее новой песни. Примечательно, что знаменитость записала трек совместно с дочерью Клавдией.

Кристина Орбакайте сама когда-то пошла по стопам знаменитой мамы — певицы Аллы Пугачевой. А теперь ее собственная дочь записывает с ней совместные хиты.

Клавдия Земцова за свои девять лет успела несколько раз выступить на сцене с Кристиной Орбакайте. Знаменитость видит в дочери продолжение династии артистов. Именно поэтому, как выразилась Кристина, поклонников ждет музыкальный сюрприз.

«Премьера! Мы с Клавочкой приготовили для всех вас сюрприз. «Маленький принц» — эта лирическая и невероятно красивая композиция погружает в добрую атмосферу удивительного мира. Слушайте и скачивайте песню «Маленький принц» на всех цифровых площадках», — написала Кристина Орбакайте в личном микроблоге.

Напомним, ранее Кристина Орбакайте вместе с мужем Михаилом Земцовым сводили дочь Клавдию на бродвейский мюзикл, посвященный исполнителю Майклу Джексону. Клавдия осталась в восторге от песен поп-короля.

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