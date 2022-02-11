«Как само солнце Монако»: Боня показала, как теперь выглядят ее бедра в 92 сантиметра

Светская львица в последнее время хорошо поработала над фигурой.

Виктория Боня в свои 42 года достигла практически идеальных форм, светская львица имеет безупречную фигуру «восьмерку». И не скрывает, что ее бедра в объеме имеют 92 сантиметра.

Звезда утверждает, что секрет ее красоты — в постоянной работе над собой и физических упражнениях.

В личном блоге она похвасталась красивыми формами, облачив их в сверкающую мини-юбку Gucci. Виктория рассказала, что отдала за нее кучу денег три года назад и надела впервые.

«Вау, какие формы! Как само солнце Монако!», «Красивое фото, фигура — огонь!», «Просто вау!», «Выглядит, как полка», — прокомментировали фолловеры.

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