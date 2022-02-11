«Папа фотографирует»: Мария Миронова показала публике отца своего «тайного» мужа

В конце сентября 2019 года Мария Миронова стала мамой во второй раз. На тот момент ей было 46 лет, и она не скрывает, что ребенок не был запланированным. В то же время актриса говорит, что приняла этот подарок судьбы с благодарностью.

Рожать дочь Андрея Миронова улетала в Грецию, поэтому многие решили, что папа ее ребенка — грек. Однако позже звезда рассказала, что вышла замуж за директора по развитию российско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями, зовут его Андрей. Больше она ничего не говорила про своего избранника.

В этот раз Мария Миронова решила немного приоткрыть завесу тайны и показать своим поклонникам свекра, дедушку младшего сына Феди.

«Замечательные мама, дедушка и Федя. Папа фотографирует и тоже радуется», — похвалил в комментариях микроблога Мироновой один из фолловеров.

«Так и есть!» — подтвердила артистка.

Напомним, у Марии Мироновой также есть старший сын Андрей Удалов от первого мужа, бизнесмена Игоря Удалова. Он уже взрослый, служит в Театре Вахтангова.

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