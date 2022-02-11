Manizha и Elman предстали в первом тизере клипа на песню «Останься со мной»

В эту пятницу, 11 февраля, на канале «ТВ-3» состоится премьера корейского сериала «Бессмертный. Романтическое заклятие».

Специально к выходу сериала канал презентует первый тизер к клипу на песню «Останься со мной».

Трек представляет собой адаптацию корейского хита Stay with me. Композицию исполнили участница «Евровидения-2021» от России, певица Manizha и музыкант Elman.

Хит Stay with me – заглавная композиция саундтрека к фильму.

Стоит добавить, что сериал «Бессмертный. Романтическое заклятие» в свое время вошел в топ самых популярных проектов в истории телевидения Южной Кореи и удостоился более двух десятков профессиональных наград и премий.

А композиции из этого фильма ворвались в топы музыкальных чартов.

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