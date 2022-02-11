2,3% акций: Сергей Светлаков стал совладельцем компании по добыче золота

Артист доказывает, что может не только играть в кино.

Стало известно, что исполнитель главной роли в комедии «Елки» Сергей Светлаков стал обладать несколькими процентами акций одной из российских компаний по добыче золота и меди.

Сергей Светлаков стал совладельцем компании, которая была учреждена в 2021 году. Данное предприятие добывает медь и золото на месторождении в Свердловской области. Именно там родился Светлаков.



По словам эксперта, 2,3% акций могут принести Светлакову до 160 тысяч долларов или 12 миллионов рублей в год. Об этом сообщили в vedomosti.ru.



Несмотря на карьеру юмориста и актера, Сергей Светлаков не боится пробовать новое. И теперь знаменитость можно считать предпринимателем, который специализируется на добыче дорогих металлов.

Напомним, ранее Сергей Светлаков рассказал, как ему удается поддерживать теплые взаимоотношения с женой. Артист счастлив в браке со своей второй женой, Антониной Чеботаревой. Возлюбленная подарила Светлакову двух сыновей. А он в свою очередь не забывает баловать жену романическими подарками, особенно в День святого Валентина.

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