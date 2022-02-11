«Такая особенная душа»: принцесса Евгения с мужем поделились трогательным снимком подросшего сына

Младшая дочь Эндрю, герцога Йоркского, поздравила сына с днем рождения. Принцесса Евгения опубликовала в честь праздника свежую фотографию наследника в личном микроблоге.

Вместе с мужем принцесса Евгения обратилась к малышу. Родительница Огаста Бруксбэнка рассказала, как сильно любит мальчика.

«Поздравляем нашего маленького героя Оги с первым днем ​​рождения. Ты такая особенная душа, что украшаешь каждую комнату своей улыбкой и волнением. Мы гордимся тобой. Мы тебя любим!» — написала принцесса Евгения в личном микроблоге.

Королевская особа дополнила поздравление трогательными снимками. На одном из них принцесса Евгения в горнолыжном костюме вместе с мужем нежно обнимала подросшего сына.

Поклонники королевской наследницы остались в восторге от семейного фото:

«С днем рождения вашего сыночка! Нам так нравятся его огненные волосы. Рыженькие лучшие», «Ничего себе, ему уже год!», «Вау! Как быстро летит время», «Желаем тебе всего самого хорошего!».

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