Играла на фортепиано: ныне покойная Евгения Брик предстала на архивном видео в косынке

Жена режиссера Валерия Тодоровского Евгения Брик при жизни довольно активно вела свою страничку в Instagram.

Звезда фильмов «Оттепель», «Стиляги» и других часто размещала видео со своим участием. Архивные кадры хранятся в ее микроблоге, и после смерти поклонники Евгении Брик пересматривают их вновь и вновь.

Некоторое время назад Евгения Брик разместила в сторис микроблога видео, на котором запечатлено, как она играет на фортепиано. Вероятно, все происходит в гостиной дома, где жили Евгения Брик и Валерий Тодоровский с дочкой Зоей.

Волосы Евгении Брик в тот момент еще были длинными. Свои роскошные волосы она прикрыла косынкой. В камеру Евгения Брик смотрит с нескрываемой грустью в глазах.

Напомним, актриса Евгения Брик умерла 10 февраля. Ей было всего сорок лет. По информации окружения звезды, причиной ее смерти стала тяжелая болезнь.

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