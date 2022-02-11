Когда расставание на пользу: Волочкова после совета Хромченко предстала на ТВ в модном платье-жакете

В актуальном наряде балерина появилась в программе «На самом деле».

Анастасия Волочкова решила рассказать всю правду о своих отношениях с Сергеем Кузнецовым на шоу Первого канала «На самом деле».

Напомним, бизнесмен заявил, что балерина сделала нечто, за что он простить не может. А артистка сказала, что ее экс-возлюбленный просто надумал попиариться за ее счет.

Волочкова показала свой образ, в котором она отправилась на запись программы. Звезда облачилась в платье-жакет, которое стало хитом сезона. Оно отлично показывало фигуру Анастасии и отвечало последним трендам.

Об актуальности моделей-гибридов (платья-жакеты, платья-пальто) ранее рассказывала Эвелина Хромченко в передаче «Модный приговор». Она замечала, что их можно носить как отдельно, так и в комплекте с брюками.

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