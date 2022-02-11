«Растут детишки! Как время летит»: Галкин поделился кадрами новой фотосессии повзрослевших Гарри и Лизы

Известный телеведущий Максим Галкин поделился порцией новых профессиональных снимков с участием наследников, близнецов Гарри и Лизы.
Повзрослевшие брат и сестра предстали на фото вместе и по одиночке.
Выглядят Гарри и Лизы на снимках вполне взрослыми. Звездному отцу осталось только удивляться тому, как быстро растут их с Аллой Пугачевой наследники.
«Растут детишки! Как время летит», — написал Максим Галкин под фото.
Подписчики Максима Галкина, среди которых немало знаменитостей, умилились опубликованным кадрам.
Они восхищаются тем, что звездные малыши, и правда, заметно подросли.
«Совсем взрослые стали», — отозвался дизайнер Игорь Гуляев.
«Чудесно взрослеют, осмысленно», — высказалась Алика Смехова.
«Шикарная милота», — прокомментировал ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.