«Растут детишки! Как время летит»: Галкин поделился кадрами новой фотосессии повзрослевших Гарри и Лизы

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина побывали на фотосете.

Известный телеведущий Максим Галкин поделился порцией новых профессиональных снимков с участием наследников, близнецов Гарри и Лизы.

Повзрослевшие брат и сестра предстали на фото вместе и по одиночке.

Выглядят Гарри и Лизы на снимках вполне взрослыми. Звездному отцу осталось только удивляться тому, как быстро растут их с Аллой Пугачевой наследники.

«Растут детишки! Как время летит», — написал Максим Галкин под фото.

Подписчики Максима Галкина, среди которых немало знаменитостей, умилились опубликованным кадрам.

Они восхищаются тем, что звездные малыши, и правда, заметно подросли.

«Совсем взрослые стали», — отозвался дизайнер Игорь Гуляев. «Чудесно взрослеют, осмысленно», — высказалась Алика Смехова. «Шикарная милота», — прокомментировал ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.