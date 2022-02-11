Красавицы с лисьими глазками: Нюша запечатлелась с дочерью у бассейна на Мальдивах

Среди последних публикаций личного микроблога певицы Нюши появилась свежая фотография с дочкой Симбой. Примечательно, что малышка сделала одно выражение лица с мамой.

Симба очень похожа на Нюшу. У дочери предпринимателя Игоря Сивова одинаковый разрез глаз с ее мамой. Однако Симба блондинка, а ее родительница — обладательница темных волос.

Недавно Нюша прилетела с мужем и детьми на отдых. Знаменитости выбрали Мальдивские острова в качестве места для отпуска.

Нюша в рубашке с белоснежными полосками, бейсболке цвета молока и тапочках графитового оттенка нежно обнимала наследницу возле открытых бассейнов. Симба в розовой тунике с бахромой и орнаментом сделала то же выражение, что было и у ее мамы.

Напомним, ранее певица Нюша поинтересовалась у дочери, как прошел перелет на Мальдивы. Симба Сивова улыбалась весь полет на самолете. Оказавшись в «райском месте» на Земле, малышка прошлась с папой за ручку, изучив местные красоты.

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