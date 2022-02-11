«Выглядит модным провалом»: Анна Калашникова допустила несколько ошибок в создании яркого образа

Стилист Никита Карстен уверен, что модель могла выглядеть еще лучше.

Звездный стилист Никита Карстен оценил свежий образ модели Анны Калашниковой. По словам эксперта, знаменитости стоило иначе подчеркнуть свою красоту. Модный специалист сайта Teleprogramma.pro рассказал, какие ошибки допустила артистка при создании торжественного аутфита.

«Здесь вы найдете и традиционные устаревшие длинные локоны, путающиеся в огромных молочно-желтых драпировках. И сумку-«седло» от бренда Dior, отличающуюся по цвету, что всегда режет глаз», – отметил Карстен.

«И еле держащийся на плечах приталенный пиджак учительницы. Завершает образ совершенно не к месту лаковые сапоги, которые сморятся максимально вульгарно с имитацией подтяжек на платье», – заявил стилист.

«У Анны хорошая внешность, как и каждая составляющая этого образа по отдельности. Но в рамках одного образа это выглядит модным провалом или примером «как не надо». Самая сложная задача стилиста, чтобы каждая вещь образа раскрывала другую, а не подавляла или вовсе убивала», – резюмировал стилист Никита Карстен.

Справка Teleprogramma.pro

Никита Карстен — эксперт по стилю и создатель модного бренда одежды, обучался в Школе моды Вячеслава Зайцева, прошел авторский курс по стилю Анастасии Ножиной, изучал базовый гардероб стилиста Аллы Романовой, гид по индивидуальному стилю Top Mua. Опыт работы в индустрии моды — 6 лет.

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