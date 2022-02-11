«Все гармонично и стилистически целостно»: Ольга Серябкина выбрала трендовую обувь с мехом

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы Ольги Серябкиной появилась фотография знаменитости в образе стиля спорт-шик. Этот аутфит оценила стилист.

Модный эксперт сайта Teleprogramma.pro Марина Морикова рассказала, чем хорош лук артистки.

«Образы Ольги Серябкиной всегда хочется разглядывать! В этом случае она одета в стиле спорт-шик. Идеальная стилистика для звездных девушек! Для нее характерна интеграция нарядных вещей, таких как, например, туфли на каблуке в спортивные образы», — отметила Морикова.

«Очень актуальна сейчас и обувь из натурального и искусственного меха. Этот тренд перейдет и на будущие сезоны, ведь в коллекциях весна-лето – 2022 мы можем увидеть даже сланцы с меховой стелькой. Это выглядит экстравагантно, но в носке очень комфортно, ведь нога попадает в уютные меховые объятия», — добавила стилист.

«Что касается спортивных вещей в целом, то сейчас актуальны спортивные вещи с символикой элитных колледжей, спортивных команд, которая может быть и выдуманной. Посмотрите сериал «Сплетница», перевыпущенный в 2021 году. Образ Ольги могла примерить на себя одна из главных героинь. В целом мне ничего не хотелось бы поменять в этом аутфите! Все гармонично и стилистически целостно», — резюмировала Марина Морикова.

Справка Teleprogramma.pro

Марина Морикова — стилист. Она занимается стилизацией гардероба и коммерческими съемками для брендов и красивых мероприятий. Ее стрит-стайл и работы размещают ведущие мировые фэшен-паблики. Образование получила в Британской высшей школе дизайна, Fashinology styling school (стилизация мужского и женского гардеробов), Имидж-студии Константина Богомолова (г. Рига). Опыт работы стилистом — три года.

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