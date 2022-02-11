Ушла в отрыв: Адель завела публику танцами на шесте в ночном клубе

Похоже, певица Адель решила максимально ярко отметить сразу три музыкальные награды Brit Awards, которые ей вручили в Лондоне.

11 февраля социальные сети наполнились видеозаписями очевидцев, которые заметили 33-летнюю звезду на эксцентричном мероприятии GAY’s Porn Idol (название говорит само за себя) в одном из ночных клубов английской столицы.

Адель вела себя довольно раскованно, «светила» своим декольте, кричала и махала руками, подпевая играющей музыке. На одном из роликов она даже упала, и ей потребовалась помощь друзей, чтобы подняться.

Не сказать, что звезда скрывалась от поклонников и папарацци — в разгар вечера она вообще вышла на сцену и даже немного потанцевала на шесте, разгорячив публику. Ей дали микрофон, и артистка пообщалась с ведущим шоу, выступавшим в женском образе, а затем — с восторженной фанаткой, которая подошла к звезде с голой грудью.

Запись этого «перфоманса» можно найти в YouTube, но не стоит этого делать, если вам нет 18 лет.

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