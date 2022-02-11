«В бедрах раздалась изрядно»: Нюша впервые после родов показала полностью свою фигуру в купальнике

В середине декабря певица второй раз стала мамой.

Певица Нюша 14 декабря 2021 года стала мамой во второй раз. В Дубае исполнительница популярных песен родила сына. Дочь Симба появилась на свет у артистки в ноябре 2018-го в Майами.

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Сейчас звезда уже отдыхает с мужем Игорем Сивовым и наследниками на Мальдивах, где отлично проводит время на пляже не только с дочерью и возлюбленным, но и сыном.

Нюша выставила в Сеть фото с грудным кормлением малыша прямо на пляже, правда, стоит отметить, снимок вполне приличный, ничего лишнего на нем не видно. Также на райских островах певица запечатлелась в купальнике и впервые показала свою фигуру полностью в Instagram. За два месяца она отлично похудела и вернула вполне приличные формы. Правда, в некоторых местах полнота еще осталась.

«Нюша, отлично выглядишь!», «В бедрах раздалась изрядно. Прям Ким Кардашьян, очень красиво», «Роскошная», — похвалили любимицу пользователи Сети.

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