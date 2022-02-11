Теперь уже официальная информация: назван новый ведущий КВН вместо приболевшего Маслякова

Слухи о том, кто будет вести проект, ходили очень давно.

Телеведущий Дмитрий Нагиев стал официально новым ведущим КВН. Об этом сообщили в Instagram Клуба веселых и находчивых.

«Ведущий игр — Дмитрий Нагиев! В этом году нас ждут новички, которые готовы ворваться в сезон, чтобы составить конкуренцию уже знакомым зрителю командам, вновь вступившие в борьбу за чемпионство», — говорится в сообщении.

Ранее актер и шоумен Денис Косяков уже говорил, что именно Дмитрий Нагиев станет ведущим КВН. Причем он отмечал, что телеведущий проведет только несколько игр. Затем, возможно, Александр Масляков вернется на свое место.

Добавим, что в начале февраля Александр Масляков записал видеообращение. Он отмечал, что пока не может справиться с последствиями перенесенного коронавируса, поэтому впервые с 1964 года пропустит КВН как ведущий шоу.

Кстати, уже 25 февраля Александр Масляков должен вернуться в строй. Именно он значится ведущим КВН на эту дату.

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