«Умна и очень-очень талантлива»: Александр Збруев назвал трагедией смерть своей ученицы Евгении Брик

Актер театра «Ленком Марка Захарова» и педагог Александр Збруев назвал безвременный уход из жизни 40-летней актрисы Евгении Брик трагедией.

Она была его студенткой, одной из самых талантливых учениц на его курсе.

«Кроме природной красоты у нее присутствовала еще красота душевная. Умна и очень-очень талантлива, она очень выделялась на курсе своими способностями. И я абсолютно точно знал, что она найдет свой путь», — цитирует Александра Збруева NEWS.ru.

Напомним, звезда фильмов «Оттепель», «Стиляги» и других и жена режиссера Валерия Тодоровского Евгения Брик скончалась 10 февраля.

Актрисе было всего сорок лет. Евгении Брик не стало после долгой борьбы с тяжелой болезнью.

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