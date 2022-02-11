«Мамины взгляд и улыбка»: Мария Горбань запечатлела нежности подросшего сына с родительницей

Актриса привезла на свою виллу на Шри-Ланке самых родных.

Бывшая телеэкранная жена Дмитрия Нагиева – Мария Горбань – разместила в личном микроблоге кадры со Шри-Ланки. Примечательно, что на них можно увидеть родительницу и сына знаменитости.

Горбань сделала умилительный кадр на фоне пальм и океана. Лариса Зиброва, так зовут родительницу актрисы, взяла внука на руки.

Нилан Зоткин у моложавой бабушки на руках уткнулся в щечку и наблюдал за волнами.

Фолловеры Марии Горбань отметили, что она очень похожа на свою маму. Теперь фанаты поняли, в кого Горбань такая красотка.

«Маша, вы копия мамы», «Ваша мамочка прекрасна! Долгих и счастливых лет жизни вашей невероятно красивой мамулечке», «Маша, как вы похожи на мамочку!», «Мамины взгляд и улыбка», «Обалдеть, вы копия вашей мамы», «Такой взгляд у вашей мамы нежный и добрый», – написали восхищенные поклонники Марии Горбань.

Напомним, ранее муж Марии Горбань устроил для артистки романтическое свидание. Кирилл Зоткин подарил возлюбленной серебряное кольцо Cartier.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.