«Завтрак с прадедушкой и прабабушкой»: Марина Зудина подловила, как ее внучка уплетает за обе щеки картофельное пюре

Актриса Марина Зудина сводила в ресторан своих родителей и крошку Мию.

Звезда театра и кино Марина Зудина эту пятницу проводит в окружении своих близких. Вероятно, у актрисы выдался свободный день, и она решила пригласить в ресторан своих пожилых родителей и внучку Мию.

В микроблоге Марина Зудина поделилась видео, которым запечатлела, как ее внучка Мия с удовольствием уплетает картофельное пюре.

Полуторагодовалая малышка сама отлично орудует ложкой и ест вполне аккуратно.

«Завтрак с прадедушкой и с прабабушкой. Пока родители работают», — подписала видео Марина Зудина.

Подписчики актрисы пришли в умиление от этих кадров. Они считают, что маленькая Мия похожа на своего знаменитого деда.

«Как она похожа на Олега Табакова! Даже мимика», «Малышка безумно похожа на Олега Табакова!», «Какая замечательная девочка! Похожа на вас и Олега Павловича. Улыбка! Радости вам», «Очень на Олега Павловича похожа, просто поразительно! И на папу тоже», — высказались в Сети.

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