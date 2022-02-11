«Пели, танцевали, знакомились все друг с другом»: Отрадная показала, как вблизи выглядит Малахов

Певица Евгения Отрадная в Instagram разместила совместный кадр с популярным телеведущим Андреем Малаховым. На фото они улыбаются и светятся от счастья в объятиях друг друга.

«Я была на съемках новой передачи Андрея Малахова «Сегодня пятница!» на телеканале «Россия 1». Пели, танцевали, знакомились все друг с другом. Услышала много новых имен и песен. О дате эфира сообщу позже, но точно это будет пятница!» Евгения Отрадная

«Шикарный наряд. Выглядите великолепно», «Андрей в хорошей форме», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в последнее время ходили определенные слухи о проблемах со здоровьем у Андрея Малахова. Якобы он даже в связи с этим стал носить парик. Сам телеведущий предпочитал сплетни не комментировать.

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