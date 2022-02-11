«Куда бы я ездила с ребенком»: 77-летняя Жанна Бичевская объяснила, почему у нее нет детей

Как отметила певица, ей сразу говорили, что у нее будет в этой жизни либо успешная карьера, либо семья.

Певица Жанна Бичевская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему у нее нет детей.

«Мне знакомая певица Ирма Яунзем когда-то давно сказала, готовя меня к Всероссийскому конкурсу: «У тебя будет либо карьера, либо семья». Я выбрала карьеру. Так Бог выбрал». Жанна Бичевская

Как отметила Жанна Бичевская, на все в этой жизни воля божья. «Куда бы я ездила с ребенком. Бог так выстроил мою жизнь. Он строитель, а мы кирпичики», — заметила Жанна Бичевская.

Напомним, что Жанна Бичевская — народная артистка РСФСР. Ей в прошлом году исполнилось 77 лет.

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