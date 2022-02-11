«Зоя — ребенок любви! Она ярче нас»: что при жизни говорила Брик о своем единственном ребенке

Страшная новость о том, что не стало Евгении Брик, взволновала многих поклонников ее таланта, и не только. Именитые коллеги актрисы, ее друзья и близкие скорбят и не могут поверить в случившееся.
Свои соболезнования семье принесли: Мария Миронова, Даша Мельникова, Елизавета Боярская и Максим Матвеев, Марина Александрова, Максим Виторган, Янина Студилина и многие другие. Поверить в то, что этой яркой молодой актрисы больше нет, очень сложно.
Так, жена режиссера Валерия Тодоровского долго скрывала тяжелую болезнь. Она не хотела, чтобы поклонники и пресса узнали о ее состоянии и самочувствии. Всеми мыслями актриса была с дочерью — 12-летней Зоей, которая теперь осталась без мамы. Вот что говорила Евгения Брик в одном из своих последних интервью. С семьей актриса жила в Штатах.
«Зоя — ребенок любви. Она, как говорит Валера, талантливее и ярче нас. Так и должно быть. Ребенок должен взять лучшее от родителей и добавить что-то свое. Поражаюсь ее невероятному чувству юмора и терпению. Она дает нам правильные советы как человек, открытый ко всему и воспринимающий мир таким, какой он есть.
Поэтому мы часто к ней прислушиваемся, она участвует в нашей работе и жизни. У Зои феноменальная память, помнит в фильмах папы какие-то вещи, которые мы уже забыли. Она рассуждает и ведет себя намного взрослее», — приводит Wday.ru слова Евгении Брик.
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