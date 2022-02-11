Добровинский сравнил скандал с Валиевой на Олимпиаде с историей шахматистки Асаубаевой

Как отметил адвокат, когда-то он помог вернуть доброе имя казашке.

Адвокат Александр Добровинский в беседе с Teleprogramma.pro сравнил скандал на Олимпиаде, связанный с фигуристкой Камилой Валиевой, с историей казахской шахматистки Бибисары Асаубаевой.

«Допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой очень мне напоминает историю другой известной и невероятно талантливой девочки — шахматистки Бибисары Асаубаевой. Ее тоже пытались выбить из соревнований путем лживых обвинений, тогда я смог ей помочь вернуть ее доброе имя». Александр Добровинский

Как отметил адвокат, в свое время у него ушло много времени, сил и нервов, чтобы восстановить справедливость. «Хочется надеяться, что Камиле хватит мужества и терпения перебороть эту ситуацию и продолжить свое триумфальное выступление на этих играх, — прокомментировал Добровинский.

Напомним, что допинг-проба фигуристки Камилы Валиевой, взятая еще в декабре прошлого года, оказалась положительной. После победы на Олимпиаде в Пекине сборной России в командных соревнованиях начались разбирательства.

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