«У Деда Мороза попросила бы здоровья…»: о чем говорила ныне покойная Евгения Брик в одном из последних интервью

Актриса Евгения Брик признавалась Teleprogramma.pro, что для нее самое важное — не переживать по пустякам.

Ныне покойная актриса Евгения Брик давала интервью сайту Teleprogramma.pro в конце 2020 года.

Во время беседы она рассказывала об отношениях с мужем, режиссером Валерием Тодоровским, дочери, семье и традициях празднования Нового года.

Когда корреспондент спросил у Евгении Брик, какой подарок она бы мечтала получить от Деда Мороза, актриса сразу же заговорила о здоровье.

«У Деда Мороза попросила бы здоровья, сил и терпения всем нам и нашей планете», — сказала Евгения Брик Teleprogramma.pro.

Она сделала акцент на том, что для нее самое важное, чтобы родные и близкие были рядом.

«Все мелочи, из-за которых мы переживали и нервничали, теперь кажутся ерундой, потому что самое главное — чтобы наши близкие были всегда рядом, здоровые и счастливые», — заключила Евгения Брик.

Напомним, жена режиссера Валерия Тодоровского, звезда сериалов «Оттепель» и «Стиляги» Евгения Брик умерла 10 февраля. Актрисе было всего сорок лет. Официальная причина смерти пока не озвучена.

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