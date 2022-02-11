12-летняя дочка Евгении Брик показала последнее фото с мамой в своей ленте Instagram

Этот снимок в микроблоге Зои, на котором она запечатлена с мамой, был последним. С сентября фото с родительницей дочка актрисы больше не показывала.

12-летняя дочка Евгении Брик — Зоя — делилась в своей ленте Instagram последним снимком с мамой. Это фото она опубликовала еще в сентябре. И на протяжении полугода дочка актрисы больше не показывала фото с родительницей. Редкое фото с мамой Зоя опубликовала по случаю ее дня рождения. В сентябре Евгения отметила 40-летие. Тогда никто и предположить не мог, что спустя всего шесть месяцев ее не станет.

Самое главное, что пожелала своей маме Зоя — это здоровье. Актриса долго скрывала от поклонников болезнь, предпочитая не распространяться о своем состоянии и самочувствии.

«Дорогая мама, с днем рождения! Я желаю счастья и здоровье! Чтобы у тебя был добрый, невероятный год. И все твои желания исполнялись! И ты добивалась своих целей! Мы очень любим тебя», — писала Зоя своей красавице-маме.

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