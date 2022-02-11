«Стиляги» хорошо пошли в Америке»: почему Брик и Тодоровский уехали в США в 2008 году

Режиссер не так давно рассказывал, что он хотел сделать карьеру на Западе.

Режиссер Валерий Тодоровский и его жена актриса Евгения Брик в 2008 году уехали жить в США. Об этом в прошлом году Тодоровский рассказывал в интервью Катерине Гордеевой.

«Началось с того, что вышел фильм «Стиляги» и очень хорошо он пошел сначала в Америке. Было множество кинофестивалей. В России вскоре в 2008 году случился кризис. Рухнуло все. В кино все встало. Сам бог велел поехать в Америку». Валерий Тодоровский

Как рассказывал Тодоровский, в США у него началась интересная движуха. «Но я быстро понял, что в США все оказалось сложнее. Я как художник не понимал, как все там делать. Было несколько случаев, когда было близко к чему-то. Но и активная жизнь у меня сохранялась в Москве. Это все невозможно совмещать. Надо быть либо там, либо здесь. Потом я на год уехал снимать фильм «Оттепель». А через год, когда я вернулся, в Лос-Анджелесе меня все подзабыли. В Москве при этом у меня всегда была студия», — рассказывал Тодоровский.

Напомним, что Евгения Брик ушла из жизни в возрасте сорока лет. Причиной смерти, по предварительным данным, стало онкологическое заболевание.

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