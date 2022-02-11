«Мозг рушится! 40 лет…»: Мария Миронова и «папина дочка» Даша Мельникова — о смерти Евгении Брик

Близкие друзья и знакомые не могут поверитьё в случившееся.

Мария Миронова и «папина дочка» Дарья Мельникова не могут поверить в то, что Евгения Брик скоропостижно ушла из жизни. Только в сентябре актриса отпраздновала 40-летие. А спустя всего полгода ее не стало. У Евгении Брик осталась 12-летняя дочка Зоя. Теперь все заботы о воспитании девочки лягут на плечи мужа актрисы — режиссера Валерия Тодоровского. В окружении семьи говорят, что Евгения долго болела, но делиться подробностями своего состояния с поклонниками не хотела. Близкие актрисы пока сохранят молчание.

«Невозможно поверить… Женя… так не должно быть… но так происходит. Удивительно прекрасный во всем человек. До встречи!» — писала в микроблоге «папина дочка» Дарья Мельникова. «Женечка! Мозг рушится, отказывается верить в это! Любимая светлая девочка, сестра моя младшая, как мы шутили… Красавица наидобрейшая… 40 лет… Сил огромных родным и близким! Только сил, чтоб пережить такое горе», — сетует Мария Миронова.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!