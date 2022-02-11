На участника шоу «Замуж за Бузову» завели уголовное дело за избиение соседа

Участник телешоу «Замуж за Бузову» Александр Гринев был задержан полицией за избиение соседа.

Инцидент произошел еще в декабре 2021 года. Тогда житель Одинцовского района Московской области пожаловался правоохранителям на известного шоумена.

«Пострадавший 43-летний житель Подмосковья обратился за помощью к медикам. Врачи оказали мужчине помощь и зафиксировали телесные повреждения. По заключению эксперта, ему были причинены телесные повреждения, которые расцениваются как вред здоровью средней тяжести. Мужчина написал заявление в полицию на своего обидчика, 33-летнего Александра Гринева», — цитирует «Комсомольская правда» свой источник в правоохранительных органах.

Причина конфликта не ясна. Журналисты узнали, что двое мужчин повздорили во дворе многоквартирного дома, в котором проживают.

В результате возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», по которой Гриневу грозит до трех лет лишения свободы. Бывший кандидат в бойфренды Бузовой находится под подпиской о невыезде, пока правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшей драки.

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