«Мир про Россию ничего не знает»: Канделаки высказалась о скандале с Валиевой

Российская журналистка уверена, что нашу страну просто хотят в очередной раз унизить.

Популярная телеперсона и бывший генеральный продюсер спортивного канала «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась о скандале с российской фигуристкой Камилой Валиевой, которая находится на волоске от потери олимпийского золота из-за допинг-пробы.

«Девочка, которая выигрывает все, в допинге не нуждается. Да и заявленный триметазидин — никакой не допинг», — коротко прокомментировала известная журналистка.

Затем она поделилась мнением, откуда «растут ноги» у этого спортивного скандала.

«Если кто не читал, уничтожение российского спорта на международной арене, как и вычеркивание вклада нашей страны в победу над фашизмом, например, — ключевая часть западной стратегии по борьбе с Россией. И тот факт, что пробу анализировали почти полтора месяца, а результат передали на следующий день после победы нашей команды — говорит сам за себя», — пишет Канделаки в своем Telegram-канале. «Исходя из этой стратегии, россияне не должны гордиться россиянами. Мы не должны быть лучшими в мире, потому что мир про современную Россию ничего не знает и лишь изредка узнает во время таких событий, как Олимпиада. Потому нас и будут унижать, дискредитировать, оказывать психологическое давление и ничего не стесняться».

Медиаменеджер подчеркнула, что речь идет о настоящей информационной войне, но Валиева справится с этой ситуацией, ведь она не первый юный спортсмен, который показывает миру, что Россию не сломить.

Напомним, на зимней Олимпиаде в Пекине Камила Валиева показала класс, побила несколько рекордов и сделала огромный вклад в победу ОКР в командных соревнованиях. Однако награждение было отложено из-за допинг-пробы юной фигуристки, в которой вдруг обнаружился запрещенный препарат. Подробности по теме читайте на сайте Teleprogramma.pro.

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