В ОКР объяснили, почему Россию не удастся лишить золота из-за допинг-пробы Камилы Валиевой

Олимпийский комитет России в своем заявлении объяснил, почему Камилу Валиеву и всю команду фигуристов не удастся лишить золота Олимпиады в Пекине.

«Положительная допинг-проба спортсменки была взята не во время Олимпийских игр. Результаты спортсменки и результаты командного турнира во время Олимпийских игр не подлежат автоматическому пересмотру». Представители ОКР

Как отметили в ОКР, Камила Валиева неоднократно сдавала допинг-тесты до и после 25 декабря 2021 года. Именно в тот день проба Валиевой оказалась положительной. Во всех остальных случаях пробы были отрицательными. Более того, уже в Пекине Валиева сдавала допинг-тест. Он также оказался отрицательным.

Напомним, что Российское антидопинговое агентство поначалу отстранило спортсменку, но на следующий день отменило отстранение после оспаривания Камилой Валиевой. Это позволит ей участвовать в Олимпиаде. МОК будет обжаловать это решение в спортивном арбитражном суде. Решение вынесут до 15 февраля, сообщает «Матч-ТВ».

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