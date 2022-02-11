10-й сезон «Склифосовского»: первые кадры со съемок
Видео
Как приготовить полезные синнабоны с маком
Видео

По-домашнему: Мерьем Узерли на день рождения старшей дочки нарядилась в свитшот и легинсы

Актриса из «Великолепного века» устроила пышное празднество имениннице.

По-домашнему: Мерьем Узерли на день рождения старшей дочки нарядилась в свитшот и легинсы
Мерьем Узерли. Кадр из сериала "Великолепный век"

Мерьем Узерли, сыгравшая Хюррем султан в популярном турецком сериале «Великолепный век», поделилась кадрами со дня рождения старшей дочки Лары. Девочке исполнилось 8 лет, и мама постаралась, чтобы этот день стал особенным.

Дома Узерли организовала праздник, преподнесла именинный торт, зажгла свечи. Сама же наряжаться по-особенному не стала, а надела удобный свитшот фасона оверсайз и черные легинсы, подчеркнувшие ее стройность.

Мерьем Узерли с дочкой. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem/

У 38-летней Узерли, к слову, две дочки. Старшую она родила от турецкого бизнесмена Джана Атеша. Вторую, годовалую малышку Лили Кои, произвела на свет в отношениях с таинственным возлюбленным, который ради нее переехал в Германию, где звезда обосновалась давно.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

Тэги

Звездный стильМерьем УзерлиМерьем Узерли последние новостиновости шоу-бизнеса