По-домашнему: Мерьем Узерли на день рождения старшей дочки нарядилась в свитшот и легинсы

Мерьем Узерли, сыгравшая Хюррем султан в популярном турецком сериале «Великолепный век», поделилась кадрами со дня рождения старшей дочки Лары. Девочке исполнилось 8 лет, и мама постаралась, чтобы этот день стал особенным.

Дома Узерли организовала праздник, преподнесла именинный торт, зажгла свечи. Сама же наряжаться по-особенному не стала, а надела удобный свитшот фасона оверсайз и черные легинсы, подчеркнувшие ее стройность.

У 38-летней Узерли, к слову, две дочки. Старшую она родила от турецкого бизнесмена Джана Атеша. Вторую, годовалую малышку Лили Кои, произвела на свет в отношениях с таинственным возлюбленным, который ради нее переехал в Германию, где звезда обосновалась давно.

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